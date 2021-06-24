Президент підписав санкції проти глави "Ростеху"
Фото: Сергій Чемезов, глава "Ростеху" (kremlin.ru)
Президент Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО про введення санкцій проти глави російської держкорпорації "Ростех" Сергія Чемезова. Відтепер ці санкції офіційно почали діяти.
Про це йдеться на сайті глави держави.
Чемезов є близьким соратником російського президента Володимира Путіна, він входить до бюро вищої ради партії "Єдина Росія", яка є політсилою Путіна.
Разом з Чемезовим до санкційного списку потрапив ще один росіянин - Михайло Шелков, який володіє металургійною корпорацією "ВСМПО-АВІСМА", яка входить до складу "Ростех".
Щодо них було застосовано наступні санкції:
- блокування активів;
- обмеження торговельних операцій;
- повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України;
- запобігання виведенню капіталів за межі України;
- зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;
- анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів;
- заборона участі у приватизації, оренді державного майна;
- повна заборона заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіальних вод України;
- заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України;
- припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками;
- заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності;
- позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення.
Ці обмеження будуть діяти щонайменше 3 роки, якщо не будуть продовжені.
Нагадаємо, ввести санкції проти Чемезова та Шелкова вирішили на засіданні РНБО 18 червня.