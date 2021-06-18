Україна наклала санкції на главу "Ростеху"

Рада національної безпеки і оборони України на сьогоднішньому засіданні ухвалила рішення про введення санкцій проти глави російської держкорпорації "Ростех" Сергія Чемезова. Під санкції також потрапив керівник підприємства зі складу "Ростеху".

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму Telegram-каналі .

Глава "Ростеху" Чемезов також є близьким соратником російського президента Володимира Путіна. Зокрема, Чемезов входить до бюро вищої ради партії "Єдина Росія", яка є політсилою Путіна.

З 2014 року Чемезов перебуває під санкціями Європейського союзу, які були запроваджені через агресію Росії щодо України.

Разом з Чемезовим до санкційного списку, затвердженого РНБО, потрапив ще один росіянин - Михайло Шелков.

За даними Forbes, Шелков володіє металургійною корпорацією "ВСМПО-АВІСМА", яка входить до складу "Ростеху". Ця корпорація займається виготовленням титану.