Платформа по деокупації Криму: Україна хоче бачити учасниками США та Британію

Фото: Денис Шмигаль і Жозеп Боррель (kmu.gov.ua)

Про це Шмигаль заявив у розмові з представником ЄС Боррелем

Україна хоче бачити учасниками нової платформи по деокупації Криму Сполучені Штати Америки та Великобританію. Також у платформі хочуть бачити Францію та Німеччину.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час робочого візиту до Брюсселя, передає урядовий портал.

У ході візиту він зустрівся з високим представником Європейського союзу Жозепом Боррелем. Однією з тем зустрічі була безпекова ситуація на Донбасі та питання деокупації Криму.

Шмигаль підкреслив, що Міністерство закордонних справ фіналізувало концепцію створення спеціального міжнародного формату для Криму - Міжнародної платформи "Крим - це Україна".

"На першому етапі це буде консультативно-координаційний формат. Однак, в майбутньому ми не виключаємо його перетворення на переговорний", - пояснив глава Кабміну.

Шмигаль додав, що серед ключових учасників нової платформи Україна хотіла б бачити держав-гарантів української безпеки, зокрема США, Велику Британію та Францію, Німеччину як ключову учасницю нормандського формату, а також регіональних партнерів, які зацікавлені у розв’язанні кримського питання та припиненні агресивної політики РФ.

"Ми сподіваємося і на підтримку цієї ініціативи з боку ЄС, НАТО і держав-членів, як і інших партнерів, які продемонстрували свою підтримку введенням кримських пакетів санкцій", - сказав премєр.

Своєю чергою Боррель наголосив, що безпека України - це безпека Європи, а тому ЄС продовжить активну й конструктивну співпрацю з Україною.

Нагадаємо, замміністра закордонних справ Еміне Джапарова заявила, що Україна підготувала стратегію деокупацію Криму, але вона поки що не публічна.

Як писало РБК-Україна, раніше глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що на прикладі Криму Україна покаже приклад успішної деокупацію захопленої території.