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Україна, Польща і Литва проводять переговори в Любліні

Люблін, Вівторок 28 липня 2020 11:28
Україна, Польща і Литва проводять переговори в Любліні
Фото: переговори (twitter.com/DmytroKuleba)
Автор: Анастасия Рокитна

Сторони обговорюють подальшу співпрацю

У Любліні (Польща) почалися переговори міністрів закордонних справ України, Польщі та Литви. Вони обговорюють подальшу співпрацю країн.

Про це голова МЗС України Дмитро Кулеба повідомив на своїй сторінці у Twitter.

Зазначимо, тем обговорень Кулеба не опублікував.

"Сьогодні ми зустрічаємось у Любліні, Польща, з міністром закордонних справ Литви Лінасом Лінкявичусом та міністром закордонних справ Польщі Яцеком Чапутовичем для важливих тристоронніх переговорів та рішень, які зміцнять зв'язки між нашими країнами та підкреслять їх важливу роль у Центральній Європі", - написав міністр.

Нагадаємо, будівництво російського газопроводу "Північний потік-2" загрожує енергетичній безпеці Європи, Україна та Польща не допустять реалізації цього проекта.

Раніше повідомлялось, що Україна запросила Польщу для участі у платформі з деокупації Кримського півострова, вона може стати одним з лідерів платформи.

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