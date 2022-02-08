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Переговори в Берліні можуть наблизити саміт "нормандської четвірки", - Зеленський

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Київ, Вівторок 08 лютого 2022 15:15
Переговори в Берліні можуть наблизити саміт "нормандської четвірки", - Зеленський Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Ілона Свиридова

Президент України Володимир Зеленський сподівається, що нормандська зустріч радників у Берліні зможе наблизити саміт на рівні лідерів. Київ розраховує, що саміт може пройти найближчим часом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його брифінг за підсумками зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном.

"Ми очікуємо, що найближчим часом зможемо провести переговори лідерів. Сподіваємося, переговори в Берліні (політичних радників, - ред.) наблизять нас до саміту "Норманді", - заявив Зеленський.

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Нагадаємо, чергова зустріч політичних радників лідерів нормандського формату пройде в Берліні 10 лютого. Українські інтереси представлятиме голова Офісу президента Андрій Єрмак, який напередодні одужав від коронавірусу.

к заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, завданням максимум для України на цій зустрічі є розблокування роботи Тристоронньої контактної групи (ТКГ) з питань мирного врегулювання на Донбасі.

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