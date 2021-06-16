Зустріч Байдена і Путіна у вузькому форматі завершилася

Зустріч президента США Джо Байдена і президента Росії Володимира Путіна у вузькому форматі завершилася. Вона затягнулася майже на дві години.

Про це повідомив прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков, передає "РИА Новости".

За його словами, зустріч у вузькому форматі, на якій крім президентів були держсекретар США Ентоні Блінкен і міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров завершилася о 16:19 (за київським часом). Зазначимо, на першу частину відводилася приблизно година з чвертю, проте за фактом бесіда тривала майже дві години.