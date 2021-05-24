Зустріч Байдена і Путіна швидше за все пройде в Женеві, - NBC

Зустріч президента США Джо Байдена з президентом Росії Володимиром Путіним швидше за все пройде в Женеві. Саме це місто називають джерела в Білому домі.

Про це у Twitter повідомив кореспондент NBC News Джефф Беннет.

За його словами, чотири джерела в адміністрації Байдена відзначають, що Женева є найбільш ймовірним місцем для потенційної зустрічі з Путіним. У той же час швейцарська газета Tages-Anzeiger з посиланням на джерела пише, що точні час і місце зустрічі поки не відомі, але вона може пройти в найближчі два тижні в Женеві.