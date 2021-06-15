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Байден прибув до Женеви: програма візиту

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Женева, Вівторок 15 червня 2021 17:46
Байден прибув до Женеви: програма візиту Фото: президент США Джо Байден (Joshua Roberts / Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент США Джо Байден прибув до Женеви. В аеропорту столиці Швейцарії його зустрічав президент країни Гі Пармелен і глава Женевського кантонального уряду Серж Даль Бюско.

Про це повідомило видання Tagblatt.

Літак Байдена вилетів з Брюсселя в 15:12 за місцевим часом (16:12 за київським) і прибув до Женеви о 16:11 (17:11). На злітно-посадковій смузі в аеропорту столиці Швейцарії президента США очікував ескорт з понад двох десятків машин.

Фото: кортеж президента США в аеропорту Женеви (tagblatt.ch)

Президент США зупиниться в готелі InterContinental. Територія готель оточена правоохоронцями. Сьогодні, 15 червня, Байден зустрінеться з президентом Швейцарії Гі Пармеленом і міністром закордонних справ країни Іньяціо Кассисом.

Зустріч Байдена і Путіна в Женеві пройде 16 червня в 13.00. Російський лідер прибуде до столиці Швейцарії вранці. Очікується, що зустріч триватиме близько 5 годин. Після неї президенти дадуть роздільні прес-конференції.

У зв'язку з проведенням саміту США - РФ в Женеві введені підвищені заходи безпеки. Для його охорони залучено близько 1 тисячі військових і ще приблизно 900 поліцейських. Правоохоронці спрямовані не тільки з Женеви, а й з інших кантонів Швейцарії. Повітряний простір в районі проведення саміту закрито.

Нагадаємо, напередодні саміту Байдена і Путіна РБК-Україна зібрала основні заяви лідерів США і Росії. Зокрема, вони заявляли, що на сьогодні відносини між країнами знаходяться на найнижчому рівні за останні кілька років. Але за словами Байдена, суперечки можна було б дозволити, якщо Путін буде діяти відповідно до міжнародних норм.

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