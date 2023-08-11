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Более 500 окупантов и 18 дронов. Генштаб назвал потери РФ в войне за сутки

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Украина, Пятница 11 августа 2023 08:17
Более 500 окупантов и 18 дронов. Генштаб назвал потери РФ в войне за сутки Фото: Генштаб ВСУ обновил данные по потерям РФ в Украине на 11 августа (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Потери России в войне в Украине на утро пятницы, 11 августа, составили 580 оккупантов, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 252780 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 12 танков, 15 ББМ и артсистем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 11.08.23 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 252780 (+580) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 4290 (+12) ед,
  • боевых бронированных машин - 8318 (+15) ед,
  • артиллерийских систем - 5043 (+15) ед,
  • РСЗО - 713 (+2) ед,
  • средства ПВО - 471 (+2) ед,
  • самолетов - 315 ед,
  • вертолетов - 313 ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 4197 (+18),
  • крылатые ракеты - 1377 ед,
  • корабли /катера - 18 ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 7511 (+16) ед,
  • специальная техника - 756 (+10).

Ситуация на фронте на утро

По данным Генштаба, силы обороны Украины продолжают наступать на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы. Всего за прошедшие сутки произошло 34 боевых столкновения. По данным Института изучения войны, ВСУ продвигаются в Запорожской области и пытались закрепиться близ Урожайного, в то же время россияне продолжают активно атаковать на Купянском направлении.

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