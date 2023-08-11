Более 500 окупантов и 18 дронов. Генштаб назвал потери РФ в войне за сутки
Потери России в войне в Украине на утро пятницы, 11 августа, составили 580 оккупантов, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 252780 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 12 танков, 15 ББМ и артсистем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 11.08.23 ориентировочно составили:
- личного состава - около 252780 (+580) человек ликвидировано,
- танков ‒ 4290 (+12) ед,
- боевых бронированных машин - 8318 (+15) ед,
- артиллерийских систем - 5043 (+15) ед,
- РСЗО - 713 (+2) ед,
- средства ПВО - 471 (+2) ед,
- самолетов - 315 ед,
- вертолетов - 313 ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 4197 (+18),
- крылатые ракеты - 1377 ед,
- корабли /катера - 18 ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 7511 (+16) ед,
- специальная техника - 756 (+10).
Ситуация на фронте на утро
По данным Генштаба, силы обороны Украины продолжают наступать на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы. Всего за прошедшие сутки произошло 34 боевых столкновения. По данным Института изучения войны, ВСУ продвигаются в Запорожской области и пытались закрепиться близ Урожайного, в то же время россияне продолжают активно атаковать на Купянском направлении.
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