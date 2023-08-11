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Не успел спрятаться в блиндаж. Пограничники показали, как уничтожили оккупанта (видео)

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Украина, Пятница 11 августа 2023 12:01
Не успел спрятаться в блиндаж. Пограничники показали, как уничтожили оккупанта (видео) Фото: пограничники показали, как уничтожили оккупанта, не успевшего спрятаться в блиндаж (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Пограничники продолжают уничтожать российских оккупантов. Один из них даже не успел добежать до блиндажа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГПСУ.

"Кацап не успел добежать до блиндажа и поймал мину от наших пограничников", - говорится в сообщении.

Потери РФ в Украине

На утро пятницы, 11 августа, потери России в войне в Украине составили 580 оккупантов, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 252780 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 12 танков, 15 ББМ и артсистем.

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