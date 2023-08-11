Не успел спрятаться в блиндаж. Пограничники показали, как уничтожили оккупанта (видео)

Фото: пограничники показали, как уничтожили оккупанта, не успевшего спрятаться в блиндаж (Getty Images)

Пограничники продолжают уничтожать российских оккупантов. Один из них даже не успел добежать до блиндажа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГПСУ.

"Кацап не успел добежать до блиндажа и поймал мину от наших пограничников", - говорится в сообщении. Потери РФ в Украине На утро пятницы, 11 августа, потери России в войне в Украине составили 580 оккупантов, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 252780 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 12 танков, 15 ББМ и артсистем.