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Не встиг сховатися у бліндаж. Прикордонники показали, як знищили окупанта (відео)

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Україна, П'ятниця 11 серпня 2023 12:01
Не встиг сховатися у бліндаж. Прикордонники показали, як знищили окупанта (відео) Фото: прикордонники показали, як знищили окупанта, який не встиг сховатись у бліндаж (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Прикордонники продовжують нищити російських окупантів. Один з них навіть не встиг добігти до бліндажа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДПСУ.

"Кацап не встиг добігти до бліндажа та зловив міну від наших прикордонників", - йдеться в повідомленні.

Втрати РФ в Україні

На ранок п'ятниці, 11 серпня, втрати Росії у війні в Україні становили 580 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 252 780 військових. Крім того, ЗСУ знищили 12 танків, 15 ББМ та артсистем.

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