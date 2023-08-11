Не встиг сховатися у бліндаж. Прикордонники показали, як знищили окупанта (відео)

Фото: прикордонники показали, як знищили окупанта, який не встиг сховатись у бліндаж (Getty Images)

Прикордонники продовжують нищити російських окупантів. Один з них навіть не встиг добігти до бліндажа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДПСУ.

"Кацап не встиг добігти до бліндажа та зловив міну від наших прикордонників", - йдеться в повідомленні. Втрати РФ в Україні На ранок п'ятниці, 11 серпня, втрати Росії у війні в Україні становили 580 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 252 780 військових. Крім того, ЗСУ знищили 12 танків, 15 ББМ та артсистем.