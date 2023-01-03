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Установят рамки и сканеры. Кабмин инициировал усиление безопасности в общественных местах

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Украина, Вторник 03 января 2023 17:54
Установят рамки и сканеры. Кабмин инициировал усиление безопасности в общественных местах Фото: премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (kmu.gov.ua)
Автор: Татьяна Зарембо

Кабинет министров Украины инициировал на заседании правительства 3 января ужесточение мер безопасности в общественных местах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля во время заседания Кабмина.

"Мы также будем устанавливать дополнительные средства проверки в общественных местах - рамки и сканеры. В условиях борьбы с настоящим террористом - это также неотъемлемая мера", - подчеркнул глава правительства.

Сегодня, 3 января, РБК-Украина сообщало, что Кабмин Украины опубликовал правила военного учета для женщин-медиков, входящих в принятый 30 декабря Порядок организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов.

Кроме того, на заседании Кабмина премьер Шмыгаль подчеркнул, що Украина должна перейти к контрактной армии после победы над РФ.

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Кабинет Министров Украины Денис Шмыгаль
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