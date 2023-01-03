Кабмин опубликовал правила воинского учета для женщин-медработников

Кабмин Украины опубликовал правила военного учета для женщин-медиков, входящих в принятый 30 декабря Порядок организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Кабмина Украины.

Согласно принятому документу, у женщин медицинских специальностей будет 7 дней после получения временного удостоверения военнообязанного на прибытие в военкомат.

“Учреждения профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего или высшего образования, которые осуществляют подготовку женщин по медицинской или фармацевтической специальности, за 2 месяца до завершения обучения по соответствующей образовательной (научной) программе представляют список таких женщин в районные (городские) территориальные центры комплектования и социальной поддержки", — говорится в постановлении.

Сообщается, что указанные списки станут основанием для оформления женщинам временного удостоверения военнообязанного и внесения информации в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов.

Выдача временных удостоверений военнообязанного указанным в списках женщинам, получившим образование по медицинской или фармацевтической специальности, осуществляется районным (городским) территориальным центром комплектования и социальной поддержки, на территории ответственности которого расположены учебные заведения. Срок действия таких удостоверений – 30 суток.

“Женщины, которым выданы временные удостоверения военнообязанного (со сроком действия 30 суток), должны в семидневный срок со дня получения таких удостоверений прибыть в районный (городской) территориальный центр комплектования и социальной поддержки для взятия на военный учет”, - говорится в документе.

Взятие женщин на военный учет военнообязанных осуществляется после определения их пригодности к военной службе и внесения персональных данных в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов.

Женщины, получившие образование по медицинской специальности и не состоящие на военном учете до утверждения этого Порядка, могут трудоустраиваться как невоеннообязанные до конца 2026 года.

В правительстве также решили, что нетрудоустроенные женщины прибывают самостоятельно в соответствующий районный (городской) территориальный центр комплектования и социальной поддержки с целью взятия их на военный учет военнообязанных.

“Женщины, имеющие специальность и/или профессию, родственную соответствующей военно-учетной специальности, определенной в перечне, утвержденном Минобороны, кроме тех, кто получил образование по медицинской или фармацевтической специальности, и пригодны к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрастом, берутся на военный учет военнообязанных по их желанию на общих началах", - говорится в постановлении.