Искали украинских военных: под Харьковом коллаборанты получили подозрение

Харьковская областная прокуратура установила банду коллаборантов, которые разыскивали украинских военных и патриотов в Купянске во время оккупации Харьковской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Харьковской областной прокуратуры .

По данным следствия, в июле прошлого года 40-летний мужчина согласился на предложение российских военных и стал "командиром" так называемого "Взвода патрульной службы" в составе "Управления внутренних дел" в оккупированном тогда Купянске.

"Целью этого "органа" было подавление какого-либо сопротивления военной оккупации со стороны гражданских лиц, насаждение преступной политики и уклада жизни РФ, а также совершение актов расправы над гражданами, не желавшими поддерживать "русский мир", - сказано в сообщении.

К работе в псевдоправоохранительном органе мужчина привлек еще троих своих "побратимов".

Правоохранители обнаружили, что его 30-летний знакомый занял должность "полицейского взвода патрульной службы". Еще двое мужчин в возрасте 34 и 32 лет стали "полицейскими-водителями".

Фото: Коллаборанты, которые выискивали украинских военных в Купянске (t.me/prokuratura_kharkiv/11098)

"Четверо коллаборантов выявляли лиц из числа участников АТО, лиц, проходивших службу в ВСУ, органах МВД, Национальной гвардии и украинских патриотов. Кроме того, они выискивали у населения оружие для последующей его передачи оккупантам. Также "полицейские" патрулировали город и вместе с российскими службами "несли службу" на блокпостах.", - написано в посте.

Решается вопрос об объявлении всех участников банды в розыск.

Ситуация в Купянске

Город находится в 40 км от границы с Россией и в 8 км от оккупированной территории Харьковской области, поэтому его постоянно обстреливают российские военные. На днях во время обстрела многоэтажки в городе пострадала женщина. По словам губернатора Харьковской области Олега Синегубова, на город бросили управляемую авиабомбу.

Фото: местоположение Купянска (DeepState)

Российские войска оккупировали Купянск в первые дни полномасштабной войны. В августе 2022 года ВСУ начали контрнаступление в Харьковской области и 10 сентября 2022 освободили город от захватчиков.

Коллаборанты в Украине.

Сегодня, 4 октября, СБУ заявила, что против 14 митрополитов церкви Московского патриархата начато уголовное внедрение. Они работали на РФ.

Также мы писали о задержании двух интернет-коллаборантов, призывавших "присоединить" Николаев и Запорожье к России. Установлено, что они агенты российской разведки.