Шукали українських військових: під Харковом колаборанти отримали підозру

Харківська обласна прокуратура встановила банду колаборантів, які вишукували українських військових та патріотів у Куп'янську під час окупації Харківської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Харківської обласної прокуратури .

За даними слідства, у липні минулого року 40-річний чоловік погодився на пропозицію російських військових та став "командиром" так званого "Взвода патрульной службы" у складі "Управления внутренних дел" в окупованому на той час Куп‘янську.

"Метою цього "органу" було придушення будь-якого супротиву військовій окупації з боку цивільних осіб, насадження злочинної політики та укладу життя РФ, а також вчинення актів розправи над громадянами, які не хотіли підтримувати "русский мир", - сказано в повідомленні.

До роботи у псевдоправоохоронному органі чоловік залучив ще трьох своїх "побратимів".

Правоохоронці виявили, що його 30-річний знайомий обійняв посаду "полицейского Взвода патрульной службы". Ще двоє чоловіків віком 34 та 32 роки стали "полицейскими-водителями".

Фото: Колаборанти, які вишукували українських військових у Куп'янську (t.me/prokuratura_kharkiv/11098)

"Четверо колаборантів виявляли осіб серед числа учасників АТО, осіб, які проходили службу в ЗСУ, органах МВС, Національної гвардії та українських патріотів. Крім того, вони вишукували у населення зброю для подальшої її передачі окупантам. Також "полицейские" патрулювали місто та разом з російськими службами "несли службу" на блокпостах.", - написано в пості.

Наразі вирішується питання щодо оголошення всіх учасників банди у розшук.

Ситуація в Куп'янську

Місто знаходиться за 40 км від кордону з Росією, та в 8 км від окупованої території Харківської області, тому його постійно обстрілюють російські військові. На днях, під час обстрілу багатоповерхівки в місті постраждала жінка. За словами губернатора Харківської області Олега Синєгубова, на місто кинули керовану авіабомбу.

Фото: місцеположення Куп'янську (DeepState)

Російські війська окупували Куп'янськ в перші дні повномасштабної війни. В серпні 2022 року ЗСУ почали контрнаступ у Харківській області та 10 вересня 2022 року звільнили місто від загарбників.

Колаборанти в Україні

Сьогодні, 4 жовтня, СБУ заявила, що проти 14 митрополитів церкви Московського патріархату розпочато кримінальне впровадження. Вони працювали на РФ.

Також ми писали про затримання двох інтернет-колаборантів, які закликали "приєднати" Миколаїв та Запоріжжя до Росії. Виявлено, що вони агенти російської розвідки.