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СБУ задержала двух агитаторов, призывавших "присоединить" Запорожье и Николаев к России

Украина, Четверг 28 сентября 2023 14:42
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СБУ задержала двух агитаторов, призывавших "присоединить" Запорожье и Николаев к России Фото: СБУ задержала двух агитаторов, призывавших "присоединить" Запорожье и Николаев к РФ (facebook com SecurSerUkraine)
Автор: Наталия Гурковская

СБУ задержала двух интернет-агитаторов российской разведки, которые призывали "присоединить" Запорожье и Николаев к России. Ими оказались работница лицея в Николаеве и представитель общественной организации в Запорожье, ранее работавший на коллаборанта Кирилла Стремоусова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

Служба безопасности задержала еще двух агитаторов российских спецслужб в результате контрдиверсионных операций на юге Украины. Злоумышленники массово распространяли в интернете призывы на поддержку агрессивной политики Кремля и "присоединение" территорий нашего государства к составу России", - говорится в сообщении.

Николаев

СБУ задержала работницу местного лицея, работавшую на подразделение информационно-психологических операций главного управления генштаба ВС РФ (известного как ГРУ).

По указанию представителя российской военной разведки, она создала и администрировала антиукраинскую группу в запрещенной соцсети "Вконтакте". На враждебном интернет-ресурсе приспешница агрессора публиковала "сообщения", в которых агитировала "присоединить" Николаевщину в состав РФ.

"Также она "предлагала" украинцам не сопротивляться захватчикам и "согласиться" на захват южных регионов Украины", - рассказали в СБУ.

Запорожье

Здесь задержали представителя местной общественной организации, который в начале полномасштабного вторжения РФ работал на коллаборанта Кирилла Стремоусова.

В частности, псевдоактивист передавал фейковую информацию о якобы "росте протестных настроений" среди жителей региона после воздушных атак захватчиков.

"Из-за такого "сотрудничества" информатор попал в поле зрения российских спецслужб, которые привлекли его к публичному распространению кремлевских нарративов", - добавили в ведомстве

С этой целью он создал собственный Telegram-канал и страницу в Facebook, где оправдывал вооруженную агрессию РФ и временную оккупацию части Запорожской области.

Злоумышленникам грозят разные сроки заключения, в том числе до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Ранее в Николаевской области разоблачили агентурную сеть России. Предатели собирали информацию о ВСУ и украинской военной технике. Также СБУ задержала российского агента, который готовил ракетный удар РФ по зданиям управления Службы безопасности и оборонного завода в Николаеве.

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Служба безопасности Украины Запорожье Николаев
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