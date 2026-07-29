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Установили рекорд: дрон Нацгвардии сбил российский ZALA на высоте 6,4 км (видео)

16:27 29.07.2026 Ср
2 мин
Украинские воины уничтожили разведывательный беспилотник РФ
aimg Елена Бджола
Установили рекорд: дрон Нацгвардии сбил российский ZALA на высоте 6,4 км (видео) Фото: российский разведывательный дрон ZALA (Getty Images)
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Рекордный удар по российскому дрону исполнили бойцы подразделения ударных БпЛА "Lasar's Group".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление командующего Национальной гвардией Украины, генерал-майора Александра Пивненко в Telegram.

Нацгвардейцы рекордно сбили дрон ZALA

Уничтожение российского дрона ZALA Z-20 произошло на высоте 6400 метров.

Пивненко отметил, что таким образом воины установили один из рекордов успешного перехвата вражеских беспилотников.

"В конце июля на юге Украины экипаж перехватчиков обнаружил и уничтожил этот вражеский БПЛА, предназначенный для ведения разведки и обнаружения целей на расстоянии до 100 километров", - уточнил генерал-майор.

Враг поднял беспилотник на высоту почти 7 км во избежание поражения.

"Однако это не помешало нашему экипажу выполнить свою работу. Пилот настиг цель и успешно уничтожил ее", - сообщил Пивненко.

И добавил, что этот результат еще раз подтверждает:

  • высокий уровень подготовки военнослужащих НГУ,
  • эффективность применения современных беспилотных систем,
  • способность выполнять боевые задания даже в самых сложных условиях.

Напомним, 16 июля спецназовцы Центра специального назначения НГУ "Омега" уничтожили российский бомбардировщик Су-24М. Это произошло на военном аэродроме "Саки" во временно оккупированном Крыму.

Силы безопасности и обороны Украины в конце июня впервые успешно перехватили российские беспилотники "Молния", оснащенные элементами искусственного интеллекта. Цели были уничтожены с помощью дронов-перехватчиков.

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