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Суд відкрив провадження за позовом до члена ВРП Данішевської

Новини » Політика    19.03.2019 - 08:30
Суд відкрив провадження за позовом до члена ВРП Данішевської
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

Суд розглядатиме позов щодо протиправності участі Данішевської у засіданнях ВРП

Окружний адміністративний суд міста Києва відкрив провадження у адміністративній справі за позовом до члена Вищої ради правосуддя (ВРП) Валентини Данішевської щодо її участі у засіданнях ВРП, де розглядаються питання про призначення кандидатів на посади суддів Верховного суду. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу суду.

Зокрема, позивач просить суд визнати протиправними дії члена Вищої ради правосуддя Валентини Данішевської щодо її участі у засіданнях ВРП у пленарному складі, на яких розглядаються питання щодо внесення подання президентові про призначення кандидатів на посади суддів касаційних судів у складі Верховного суду.

Суд розглядатиме дану справу в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення (виклику) сторін та проведення судового засідання за наявними у справі матеріалами

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