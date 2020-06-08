Спалах коронавірусу зафіксували у дитячому садку в Броварах

Спалах коронавірусу зафіксували в дитячому садку "Калинка", який розташований в місті Бровари Київської області. Двох дітей госпіталізували.

Про це на Facebook повідомив міський голова Броварів Ігор Сапожко.

За його словами, спалах відбувся через виховательку, яка раніше заразилася коронавірусом.

“Хочу поінформувати, що вранці в суботу були відібрані зразки для проведення ПЛР-аналізу у всіх працівників установи та дітей, які контактували з вихователькою, яка захворіла на коронавірус. За результатами дослідження тести на COVID-19 у 9 дітей та 3 дорослих виявилися позитивними. Двоє дітей госпіталізовано в дитячу обласну лікарню в місті Боярка, інші хворі лікуються амбулаторно", - повідомив Сапожко.

Він також поінформував, що дитсадок "Калинка" закрили на обсервацію, а всі працівники закладу та батьки вихованців, які з 1 червня відвідували садочок, знаходяться в самоізоляції під контролем сімейних лікарів. Інші дошкільні заклади продовжать роботу за умови дотримання санітарних норм.

Нагадаємо, число нових випадків коронавірусу в Україні знижується другий день поспіль, але до цього три дні поспіль фіксували понад 500 випадків щодоби.

Також РБК-Україна писало, що МОЗ назвав причини збільшення випадків COVID-19 в Україні.