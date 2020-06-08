Вспышку коронавируса зафиксировали в детском садике в Броварах

Вспышку коронавируса зафиксировали в детском садике "Калинка", который находится в городе Бровары Киевской области. Двоих детей госпитализировали.

Об этом в Facebook сообщил городской глава Броваров Игорь Сапожко.

По его словам, вспышка произошла из-за воспитательницы, которая ранее заразилась коронавирусом.

“Хочу проинформировать, что утром в субботу были отобраны образцы для проведения ПЛР-анализа у всех работников учреждения и детей, которые контактировали с воспитательницей, которая заболела на коронавирус. По результатам исследования тесты на COVID-19 у 9 детей и 3 взрослых оказались положительными. Двое детей госпитализированы в детскую областную больницу в городе Боярка, остальные заболевшие лечатся амбулаторно”, - сообщил Сапожко.

Он также проинформировал, что детсад "Калинка" закрыли на обсервацию, а все работники учреждения и родители воспитанников, которые с 1 июня посещали садик, находятся в самоизоляции под контролем семейных врачей. Другие дошкольные учреждения продолжат работу при условии соблюдения санитарных норм.

Напомним, число новых случаев коронавируса в Украине снижается второй день подряд, но до этого три дня подряд фиксировали более 500 случаев ежесуточно.

Также РБК-Украина писало, что Минздрав назвал причины увеличения случаев COVID-19 в Украине.