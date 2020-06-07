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МОЗ назвав причини збільшення випадків COVID-19 в Україні

Новини » Коронавірус     07.06.2020 - 20:17
МОЗ назвав причини збільшення випадків COVID-19 в Україні
Фото: люди в масках (РБК-Україна)

Головною причиною збільшення захворювань стало порушення правил карантину

Міністерство охорони здоров'я пояснило збільшення кількості нових випадків захворювання коронавірусом в Україні ігноруванням правил карантину. У тому числі і при користуванні громадським транспортом.

Про це повідомили в прес-службі МОЗ у Telegram.

Протягом останніх п'яти днів в Україні щодня фіксують не менше 480 випадків коронавіруса.

"В Україні протягом кількох останніх днів фіксується збільшення кількості захворювань. Тільки за минулу добу зафіксовано 485 нових випадків захворювання коронавирусной інфекцією. Така ситуація склалася через часті випадки ігнорування громадянами рекомендацій з дотримання карантинних заходів, в тому числі при користуванні громадським транспортом", - йдеться в повідомленні.

МОЗ назвав причини збільшення випадків COVID-19 в Україні

Нагадаємо, за минулу добу в Україні підтвердили 485 нових захворювань коронавірусом, загальна кількість хворих зросла до майже 27 тисяч.

Раніше РБК-Україна писало, що уряд не виключає уповільнення пом'якшення карантину, якщо в Україні буде зростати кількість підтверджених випадків коронавіруса.

Зазначимо, з 5 червня в Україні розпочався новий етап ослаблення карантину, зокрема дозволена робота ресторанів всередині.

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Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новини України Мінстерство охорони здоров'я УкраїниКоронавірус
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