ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Вінницькій області зафіксували спалах пташиного грипу

Новини » Суспільство     20.01.2020 - 16:50
У Вінницькій області зафіксували спалах пташиного грипу
Ілюстративне фото (minagro.gov.ua)

На забій можуть відправити 98 тисяч птахів

У Вінницькій області ввели карантин у зв'язку зі спалахом пташиного грипу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Госпродпотребслужбы.

Повідомляється, що загибель птахів була зафіксована 18 січня на території ТОВ "Хутір" у селі Бугаков Немирівського району. Для з'ясування обставин були введені карантинні обмеження на 72 години.

"При дослідженні відібраних проб біоматеріалу в Державному науково-дослідному інституті з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи 19.01.2020 встановлений діагноз на грип птиці. За попередньою інформацією в ТОВ "Хутір" на 01.01.2020 містилося близько 98 тис. голів птиці яєчного напрямку", - зазначили в Госпродпотребслужбе.

Сьогодні, 20 січня, заплановано засідання Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії, рішенням якої буде затверджено план з ліквідації захворювання, визначені межі епізоотичного вогнища, зон захисту та нагляду. На даний момент проводяться дії щодо локалізації та недопущення розповсюдження збудника пташиного грипу.

Раніше РБК-Україна писало, що два спалахи пташиного грипу зафіксували у Польщі. В результаті грипу птиці, планували відправити понад 100 тисяч птахів.

Нагадаємо, у 2017 році в Україні був зафіксований потужний спалах вірусу пташиного грипу. Тоді Молдова заборонила ввезення на територію країни м'яса птиці з України.

У Києві різко зросла захворюваність на грип З початку епідсезону в Україні від ускладнень грипу померло 5 людей
Новини України Винницкая областьПтицаГрип
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся