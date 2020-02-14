ЄС зняв заборону на імпорт української курятини

Фото: Тарас Качка (РБК-Україна)

Заборона була введена після спалаху пташиного грипу

Європейський союз зняв заборону на імпорт української курятини, який було введено після спалаху пташиного грипу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook заступника міністра економіки - торгового представника Тараса Качки.

За його словами, ЄС підтримав рішення про зонування випадків пташиного грипу в Україні. Таким чином, знято заборону на ввезення м'яса птиці з усієї території України.

"Чекаємо оприлюднення відповідного рішення", - зазначив Качка.

Він також уточнив, що рішення було ухвалено не одностайно, оскільки частина країн-учасниць ЄС не задоволена прогресом у співпраці з Україною з інших питань.

Нагадаємо, ЄС заборонив імпорт м'яса птиці з України у січні 2020 року. Українська сторона заявляла, що рішення було прийнято, попри оперативне повідомлення торгових партнерів про пташиний грип і про заходи з контролю та ліквідації, які були визнані відповідними нормам ЄС.

Слідом за цим Білорусь заборонила імпорт птиці, але тільки з Вінницької області, де був осередок пташиного грипу. Заборону також поширили на корми та кормові добавки з птиці, корми та кормові добавки рослинного походження (за винятком кормів для котів і собак).