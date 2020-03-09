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Спалах коронавірусу в світі: Франція заборонила масові заходи

Новини » Надзвичайні події     09.03.2020 - 08:41
Спалах коронавірусу в світі: Франція заборонила масові заходи
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Влада видасть список подій, які можна вважати "корисними для національного життя"

Франція для боротьби з поширенням коронавірусу заборонили всі заходи з понад 1000 учасників. Про це повідомив міністр охорони здоров'я країни Олів'є Віра, пише DW.

Міністр зазначив, що влада видасть список подій, які можна вважати "корисними для національного життя" і які дозволять проводити.

Також для боротьби з епідемією уряд хоче викликати на роботу лікарів, які вже перебувають на пенсії, а також студентів-медиків.

Нагадаємо, на 9 березня кількість хворих COVID-19 у Франції склало 1126 осіб, померли 19 пацієнтів.

Раніше повідомлялося, що в Італії через спалах коронавірусу вирішили закрити на карантин більше 20 провінцій. Зараз у цих провінціях дороги перекриті, а в'їзд і виїзд дозволяється у разі "крайньої необхідності". Триватиме карантин мінімум до 3 квітня.

Нагадаємо, коронавірусна інфекція вперше була зафіксована в Болгарії у п'ятницю, 7 березня, ввечері.

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