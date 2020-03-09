ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Франції вже чотири депутати парламенту заразилися коронавірусом

Новини » В світі     09.03.2020 - 04:37
У Франції вже чотири депутати парламенту заразилися коронавірусом
Ілюстративне фото (twitter.com/ChuBailiang)

Крім депутатів заразилися ще два працівника Національної асамблеї Франції

Чотири депутати і два працівника Національної асамблеї (нижньої палати парламенту) Франції заразилися коронавірусом COVID-19. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFMTV.

Діагноз підтвердився у депутатів Жана-Люка Рейцера і Елізабет Тутю-Пікар. Імена інших не називаються.

В Асамблеї вжиті заходи для запобігання розповсюдження вірусу.

Всі хворі депутати поміщені в карантин, медики перевіряють людей, що контактували з ними.

До 9 березня кількість хворих COVID-19 у Франції склало 1126 осіб, померли 19 пацієнтів.

Нагадаємо, кількість підтверджених випадків коронавірусу в світі станом на ранок 8 березня становить 106 161, з них понад 9 тисяч зафіксовані в Європі.

За даними МОЗ України, станом на сьогодні в Європейському регіоні зафіксовано 9358 випадків захворювання коронавірусом COVID-19, зокрема, 255 - летальні.

Раніше повідомлялося, що в Італії з-за спалаху коронавірус вирішили закрити на карантин більше 20 провінцій. Зараз у цих провінціях дороги перекриті, а в'їзд і виїзд дозволяється у разі "крайньої необхідності". Триватиме карантин мінімум до 3 квітня.

Канада і Великобританія евакуюють своїх громадян з Grand Princess З-за коронавіруса Катар заборонив в'їзд громадян 14 країн
Новини України ФранціяКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся