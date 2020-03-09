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Вспышка коронавируса в мире: Франция запретила массовые мероприятия

Новости » Происшествия     09.03.2020 - 08:41
Вспышка коронавируса в мире: Франция запретила массовые мероприятия
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Власть выдаст список событий, которые можно считать "полезными для национальной жизни"

Франция для борьбы с распространением коронавируса запретили все мероприятия по более 1000 участников. Об этом сообщил министр здравоохранения страны Оливье Веран, пишет DW.

Министр отметил, что власть выдаст список событий, которые можно считать "полезными для национальной жизни" и которые позволят проводить.

Также для борьбы с эпидемией правительство хочет вызвать на работу врачей, которые уже находятся на пенсии, а также студентов-медиков.

Напомним, к 9 марта число заболевших COVID-19 во Франции составило 1126 человек, скончались 19 пациентов.

Ранее сообщалось, что в Италии из-за вспышки коронавирус решили закрыть на карантин более 20 провинций. Сейчас в этих провинциях дороги перекрыты, а въезд и выезд разрешается в случае "крайней необходимости". Продлится карантин минимум до 3 апреля.

Напомним, коронавирусная инфекция впервые была зафиксирована в Болгарии в пятницу, 7 марта, вечером.

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