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Спалах коронавірусу в Івано-Франківську: 15 пацієнтів перебувають у важкому стані

Новини » Коронавірус     21.04.2020 - 10:58
Спалах коронавірусу в Івано-Франківську: 15 пацієнтів перебувають у важкому стані
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Протягом великодніх свят в місті померли 5 людей, з яких у двох підтвердили COVID-19, а ще трьох - чекають результати аналізів

В Івано-Франківську через спалах коронавірусу переповнені міські лікарні, 15 пацієнтів - у важкому стані. Про це повідомив Івано-Франківський міський голова Руслан Марцінків у Facebook.

Марцінків зазначив, що протягом великодніх свят в місті померли 5 людей, з яких у двох підтвердили COVID-19, а ще у трьох - чекають результати аналізів.

"Понад 500 уражених коронавірусом на Прикарпатті. Ми у трійці лідерів за кількістю хворих. Міські заклади, практично, переповнені. 15 пацієнтів у міських лікарнях - у важкому стані", - повідомив Марцінків.

Наразі в Івано-Франківську дві міські лікарні приймають пацієнтів з підозрою на коронавірус. Станом на 21 квітня в регіоні COVID-19 лабораторно підтвердили у 556 випадках, 27 пацієнтів одужали.

Нагадаємо, станом на ранок 21 квітня в Україні кількість заражених коронавірусом COVID-19 зросла до 6125 людей. Зокрема 367 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 415 нових випадків.

Також у МОЗ розповіли, як будуть пом'якшувати карантин в Україні, дозволять відвідувати парки, відкривати музеї та бібліотеки. На найближче засідання уряду МОЗ буде виносити постанову щодо продовження дії карантину до 12 травня.

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