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Зростання цін прискориться: НБУ різко погіршив прогноз щодо інфляції на 2022 рік

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Україна, Четвер 21 липня 2022 14:09
Зростання цін прискориться: НБУ різко погіршив прогноз щодо інфляції на 2022 рік Фото: глава НБУ Кирило Шевченко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) прогнозує, що зростання споживчих цін до кінця 2022 року складе 31%. Раніше НБУ також прогнозував інфляцію "вище 20%".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови НБУ Кирила Шевченка на брифінгу, який транслювався на Youtube.

Як зазначив Шевченко, інфляційний тиск зберігатиметься й надалі: за підсумками 2022 року інфляція перевищить 30%. У наступні роки вона суттєво сповільниться, хоча все ще перебуватиме значно вище цілі Національного банку в 5% передусім через наслідки війни.

За прогнозом НБУ, у 2023 році інфляція становитиме 20,7%, у 2024 році - 9,4%.

Як зазначили в прес-службі НБУ, шоки пропозиції в умовах повномасштабної війни і надалі матимуть значний вплив на цінову динаміку. Базовий сценарій прогнозу передбачає повноцінне відновлення роботи чорноморських портів з початку наступного року.

Водночас у найближчі місяці й надалі є висока ймовірність подальших терористичних атак Росії на об’єкти інфраструктури та виробничі потужності в містах України, що підриватиме логістику, підвищуватиме ризики бізнесу та розхитуватиме очікування. Зберігатимуться також високі світові ціни на енергоносії, додали в прес-службі.

Нагадаємо, загальна інфляція у червні 2022 року прискорилася в річному вираженні до 21,5%. Вище інфляція була тільки в лютому 2016 року - 32,7%.

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