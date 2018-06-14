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Порошенко направив закон про антикорупційний суд до Вищої ради правосуддя

НовиниПолітика    14.06.2018 - 15:59
Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)
Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)

Порошенко зазначив, що відповідна процедура передбачена Конституцією

Президент України Петро Порошенко направив закон про антикорупційний суд до Вищої ради правосуддя. Про це глава держави повідомив у Twitter.

"Спрямував до Вищої ради правосуддя проект Закону "Про утворення Вищого антикорупційного суду" відповідно до процедури, визначеної Конституцією", - написав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні, 14 червня 2018 року, закон "Про Вищий антикорупційний суд" вступив в силу.

Як зазначалося, документ набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, разом з тим, частина розділу "Прикінцеві та перехідні положення" вступить в силу з дня початку роботи суду.

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Теги публікації: Порошенко Петро, антикоррупционный суд, Вища рада правосуддя  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс доллара, новини України, ООС
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