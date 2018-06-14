Порошенко зазначив, що відповідна процедура передбачена Конституцією

Президент України Петро Порошенко направив закон про антикорупційний суд до Вищої ради правосуддя. Про це глава держави повідомив у Twitter.

"Спрямував до Вищої ради правосуддя проект Закону "Про утворення Вищого антикорупційного суду" відповідно до процедури, визначеної Конституцією", - написав він.

Спрямував до Вищої ради правосуддя проект Закону «Про утворення Вищого антикорупційного суду» відповідно до процедури, визначеної Конституцією — Петро Порошенко (@poroshenko) June 14, 2018

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні, 14 червня 2018 року, закон "Про Вищий антикорупційний суд" вступив в силу.

Як зазначалося, документ набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, разом з тим, частина розділу "Прикінцеві та перехідні положення" вступить в силу з дня початку роботи суду.