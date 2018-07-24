ВРП відсторонила суддю у Дніпрі за клопотанням Холодницького

Суддю підозрюють у вимаганні 15 тис. доларів

Вища рада правосуддя (ВРП) задовольнила клопотання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Назара Холодницького щодо продовження терміну відсторонення судді Бабушкінського районного суду Дніпра. Про це повідомляє САП у Facebook.

У ході засідання 24 липня 2018 року ВРП продовжила строк відсторонення судді здійснення правосуддя до 29 серпня 2018 року. Це пов’язано із притягненням судді до кримінальної відповідальності за ч. 4 ст. 368 КК України (підкуп особи, яка надає публічні послуги).

"Детективами НАБУ та прокурорами САП вказаний суддя підозрюється в проханні надати йому неправомірну вигоду в особливо великому розмірі та фактичному одержанні неправомірної вигоди у сумі 15 тис. доларів за винесення судового рішення у кримінальному провадженні, яке перебувало у нього на розгляді", - зазначили в САП.

Судді загрожує позбавлення волі на строк від 8 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.

Як повідомляло РБК-Україна 19 липня 2018 року, Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура направили до суду обвинувальні акти щодо 226 осіб за підозрою у топ-корупції. Додамо, що 10 липня, Вища рада правосуддя схвалила звільнення 12 суддів.