По Киеву не действуют графики плановых отключений света: где именно

В Киеве 30 декабря на левом берегу снова действуют экстренные отключения света. Это означает, что запланированные графики отключений электроэнергии пока не применяются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оповещения в приложении "Киев Цифровой" и ДТЭК .

Что известно об отключении света в Киеве

Жителям столицы объяснили, что плановые графики отключений временно не действуют. В Киеве ввели экстренные отключения света, чтобы безотлагательно поддержать работу энергосистемы.

Отметим, что после массированной российской атаки 27 декабря на левом берегу Киева продолжаются экстренные отключения электроэнергии. По словам энергетиков, часть районов Левобережья уже восстановлена, и в некоторых местах включения и отключения электроэнергии начали максимально приближаться к плановым графикам.

Основная сложность заключается в том, что энергосистема Киева ранее формировалась отдельно для левого и правого берега. Из-за этого резервов не хватает, и сейчас работают над повышением пропускной способности подстанций и объемов перетоков электроэнергии между берегами, чтобы обеспечить более прогнозируемые отключения.

Энергетики добавляют, что восстанавливаются тепловые блоки и сети, и постепенно система приближается к стабильным плановым графикам отключений, которые смогут заменить аварийные обесточивания.

Обновлено: 10:57.

В ДТЭК опровергли, что экстренные отключения действуют по всему Киеву.

Левый берег: продолжаются экстренные отключения в Дарницком, Днепровском и Деснянском районах.

Правый берег: действуют плановые графики отключений.

"В соцсетях и телеграм-каналах распространяют фейки. Доверяйте только официальным источникам", - заявили в ДТЭК.