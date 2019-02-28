Слідом за Найємом з фракції БПП виходять ще два нардепи

З фракції виходять Світлана Заліщук та Сергій Лещенко

Народные депутаты Светлана Залищук и Сергей Лещенко подали заявления о выходе из фракции "Блока Петра Порошенко". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на их страницы в Facebook.

Залищук объяснила, что депутатский мандат давал ей возможность "бороться за важные законы и важные дела".

"(Бороться, - ред.) За другие законы, которые были обещаны в коалиционном соглашении еще в 2014 году, но затем преданы. Дальше не вижу возможности и смысла иметь никакой привязки к этой аббревиатуры. Хищение солдат - это за гранью человечности.

Нардеп Лещенко тоже выложил в Facebook заявление о выходе из фракции.

Формально нардепы просят главу фракции Артура Герасимова исключить их. Согласно регламенту Верховной рады, если фракция исключает нардепа, то мандат за ним сохраняется.

Напомним, ранее сообщалось, что Мустафа Найем подал заявление о выходе из фракции "Блока Петра Порошенко".

Осенью РБК-Украина писало, что нардепы Сергей Лещенко, Светлана Залищук и Мустафа Найем готовят отдельный проект перед выборами 2019. Предполагалось, что проект будет создан в формате общественного движения и должен объединить различные группы активистов по всей Украине.