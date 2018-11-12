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ТСК щодо розслідування убивства Гандзюк проведе засідання 15 листопада

Новини » Політика    12.11.2018 - 11:19
Фото: засідання ТСК (rada.gov.ua)
Фото: засідання ТСК (rada.gov.ua)

На засідання планують запросити мера Херсона і голів Херсонської облради та ОДА

Засідання Тимчасової слідчої комісії (ТСК) для проведення розслідування відомостей щодо нападів на херсонську активістку Катерину Гандзюк, яка загинула 4 листопада, та інших громадських активістів відбудеться 15 листопада. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на повідомленні на сайті Верховної ради.

Так, засідання розпочнеться о 10:00.

"Депутати обговорили технічні питання діяльності ТСК та запланували провести наступне засідання 15 листопада 2018 року о 10:00. На заплановане засідання прийнято рішення запросити уповноваженого ВР з прав людини, міського голову Херсона, голову Херсонської обласної ради, голову Херсонської обласної державної адміністрації, представників Міністерства внутрішніх справ, Національної поліції, Служби безпеки, Генеральної прокуратури України та прокуратури Херсонської області", - сказано у повідомленні.

Крім того, вказано, що перше виїзне засідання планується провести у місті Херсоні в листопаді поточного року.

Нагадаємо, генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що розслідування справи щодо нападу на Гандзюк Тимчасовою слідчою комісією ВР буде заважати слідству, яке ведуть правоохоронці.

Як писало РБК-Україна раніше, ТСК з розслідування вбивства Гандзюк частково буде працювати в закритому режимі без присутності преси.

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