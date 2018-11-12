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ВСК по расследованию убийства Гандзюк проведет заседание 15 ноября

Новости » Политика    12.11.2018 - 11:19
Фото: заседание ВСК (rada.gov.ua)
Фото: заседание ВСК (rada.gov.ua)

На заседание планируется пригласить мэра Херсона и глав Херсонского облсовета и ОГА

Заседание Временной следственной комиссии (ВСК) для проведения расследования сведений по поводу нападений на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк, которая погибла 4 ноября, и других общественных активистов состоится 15 ноября. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение на сайте Верховной рады.

Так, заседание начнется в 10:00.

"Депутаты обсудили технические вопросы деятельности ВСК и запланировали провести следующее заседание 15 ноября 2018 года в 10:00. На запланированное заседание принято решение пригласить уполномоченного по правам человека, мэра Херсона, голову Херсонского областного совета, председателя Херсонской областной государственной администрации, представителей Министерства внутренних дел, Национальной полиции, Службы безопасности, Генеральной прокуратуры Украины и прокуратуры Херсонской области", - говорится в сообщении.

Кроме того, указано, что первое выездное заседание планируется провести в городе Херсоне в ноябре текущего года.

Напомним, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что расследование дела о нападении на Гандзюк Временной следственной комиссией ВР будет мешать следствию, которое ведут правоохранительные органы.

Как писало РБК-Украина ранее, ВСК по расследованию убийства Гандзюк частично будет работать в закрытом режиме без присутствия прессы.

У ГПУ есть много оснований найти заказчика нападения на Гандзюк в короткие сроки, - Луценко Работа ВСК в Раде по делу Гандзюк будет мешать следствию, - Луценко
Новости Украины ВСКВерховная РадаЕкатерина Гандзюк
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