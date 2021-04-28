ТСК з розслідування ситуації в УЗ вимагатиме звільнення наглядової ради компанії

"Збиток стратегічного державного підприємства - "Укрзалізниці" - за 2020 рік - 12 мільярдів! У п'ятницю на засіданні ТСК з питань УЗ обговоримо подачу обґрунтованих рекомендацій Кабміну звернути увагу і сюди", - підкреслила вона.

Нагадаємо, сьогодні Кабінет міністрів на засіданні акціонерів НАК "Нафтогаз України" припинив повноваження членів Наглядової ради компанії та голови правління Андрія Коболєва.

На звільнення вплинули незадовільні фінансові показники "Нафтогазу" за 2020 рік.

Як відомо, напередодні НАК "Нафтогаз України" відзвітувала про збиток за 2020 рік на 19 млрд гривень. Збиток сформований під впливом нижчого попиту і цін на газ, а також через резерви сумнівних боргів.

При цьому запропонований в грудні минулого року керівництвом "Нафтогазу" проект фінплану передбачав отримання чистого прибутку в розмірі 11,5 млрд грн.

Своєю чергою, УЗ за підсумками 2020 року отримала чистий збиток в 11,9 млрд грн. Повноваження більшості членів наглядової ради компанії закінчуються влітку 2021 року.

Раніше народний депутат, член Комітету ВР з питань транспорту та інфраструктури Костянтин Бондарєв заявив, що уряд повинен негайно провести засідання для обговорення проблем УЗ і звільнити наглядову раду, яка довела компанію до кризового стану.