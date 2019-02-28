ТСК не надавала слідству жодної інформації у справі Гандзюк, - Луценко

Генпрокурор заявив, що він особисто не може "говорити про користь ТСК"

Временная следственная комиссия Верховной рады по вопросам расследования нападений на активистов не передавала Генеральной прокуратуре и Службе безопасности Украины никакой официальной информации по делу об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк. Об этом сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Луценко, ВСК ни разу не проводила с ним встреч.

"Первое, официально могу заявить, что ВСК ни разу не встречалась ни со мной, ни с министром внутренних дел, как руководителями органами досудебного следствия и процессуального руководства. Также никакой информации от ВСК в официальном порядке ни я, ни СБУ, ни МВД не получили. Поэтому говорить о пользе ВСК я лично не могу", - сообщил генпрокурор.

Напомним, в Раде сегодня, 28 февраля, представляют промежуточный отчет Временной следственной комиссии по расследованию нападений на общественных активистов, в частности, по убийству херсонской активистки Екатерины Гандзюк.

Как писало РБК-Украина ранее, глава ВСК Борислав Береза подчеркивал, что постановление о продлении срока работы ВСК уже зарегистрировано в парламенте, и призывал Раду продлить работу комиссии.

Добавим, Шевченковский районный суд города Киева продлил срок досудебного расследования по делу об убийстве Екатерины Гандзюк до 3 июля 2019 года.