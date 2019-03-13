ТСК по розкраданнях в "Укроборонпромі" розпочала засідання

У засіданні беруть участь директор НАБУ Ситник і глава САП Холодницький

В Верховной раде началось экстренное заседание Временной следственной комиссии (ВСК) по расследованию фактов разворовывания средств, выделенных на усиление обороноспособности украинской армии, в частности по хищениям в "Укроборонпроме", передает корреспондент РБК-Украина.

В заседании принимают участие директор НАБУ Артем Сытник, глава САП Назар Холодницкий, директор ГБР Роман Труба, первый заместитель главы СБУ Виталий Маликов, а также представители Министерства обороны и "Укроборонпрома".

Ожидается прибытие генерального прокурора Юрия Луценко и главного военного прокурора Анатолия Матиоса.

Члены антикоррупционного комитета Верховной рады также присоединились к заседанию.

Напомним, в конце февраля парламент поддержал постановление о том, что полномочия ВСК Рады для проведения расследования сведений по фактам хищения в ВСУ и подрыва обороноспособности государства в период с 2004 по 2017 год распространяются на любые правонарушения в оборонной сфере, в том числе в 2018-2019 годах.

Таким образом, данной ВСК было поручено расследовать факты хищений на "Укроборонпроме".

Как писало РБК-Украина позже, спикер Верховной рады Андрей Парубий объяснил, почему нардепы решили не создавать новую ВСК для расследования хищений в государственном концерне "Укроборонпром".

Добавим, антикоррупционный комитет Верховной рады планирует в среду принять решение по фактам, которые были обнародованы в журналистском расследовании "Наші гроші" о хищениях в "Укроборонпроме".