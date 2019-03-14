ТСК у четвер продовжить розгляд фактів щодо розкрадань в "Укроборонпромі"

Фото: Іван Вінник (Віталій Носач/РБК-Україна)

Глава ТСК підкреслив необхідність впровадження певного рівня прозорості під час закупівель

У четвер, 14 березня, Тимчасова слідча комісія Верховної ради проведе засідання з розслідування фактів, оприлюднених у журналістському розслідуванні, щодо розкрадань в "Укроборонпромі", а саме зловживань під час закупівлі запчастин для держконцерну. Про це повідомив голова ТСК Верховної ради щодо розкрадань у Збройних силах, нардеп Іван Вінник, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами нардепа, на засідання розглянуть внутрішні процедури ДК під час відбору постачальників.

"Сьогоднішнє засідання ТСК буде стосуватись не роботи правоохоронної системи, а внутрішніх процедур "Укроборонпрому" під час відбору постачальників, які в даному випадку є предметом як журналістського розслідування, так і кримінальних проваджень. Чому такі ризики виникають і що потрібно зробити, щоб такі питання не виникали в майбутньому. Нам потрібно впровадження певного рівня прозорості під час закупівель. Потрібно вживати заходів по розсекреченню державного оборонного замовлення", - повідомив Вінник.

Парламентар зазначив, що на позачерговому засіданні члени комісії надали оцінку стану справ.

"Вчора відбулося позачергове розширене засідання за участю перших осіб правоохоронної системи: ГПУ, СБУ, НАБУ, ДБР... На цьому засіданні члени комісії могли дати оцінку тим проблемам, які наразі існують у частині встановлення відповідності даних журналістського розслідування реальному стану справ... У нас є підстави вважати, що найближчим часом суспільство отримає повноцінне розуміння, винні будуть покарані за нанесення збитків державі, яка зараз піднімає свій оборонно-промисловий комплекс", - заявив Вінник.

Нагадаємо, вчора в Раді відбулося екстрене засідання Тимчасової слідчої комісії (ТСК) з розслідування фактів розкрадання коштів, виділених на посилення обороноздатності української армії, зокрема по розкраданнях в "Укроборонпромі".

Як писало РБК-Україна, в ході засідання генпрокурор Юрій Луценко не виключив оголошення нових підозр фігурантам справи про розкрадання в "Укроборонпромі".

Додамо, Луценко звинуватив журналістів програми "Наші гроші" в фальсифікації листувань фігурантів розкрадань у дежконцерні "Укроборонпром".