По всей Украине второй раз за ночь ракетная опасность из-за пусков "Кинжалов"

Массированная атака на Киев 29 ноября

В ночь на 29 ноября Россия нанесла массированный комбинированный удар по Украине и Киеву. Всего было выпущено более 30 ракет и почти 600 дронов.

Атака продолжалась всю ночь и утро: примерно в час ночи столицу накрыли ударами баллистических ракет, а после 6:30 утра в направлении Киева полетели крылатые ракеты, атаковавшие город со всех сторон.

Около 7:00 взлетели носители аэробаллистических "Кинжалов", которые также нанесли удары вблизи столицы.

Сначала сообщалось о двух погибших, информация о пострадавших обновлялась в течение дня.

Почти во всех районах столицы зафиксированы повреждения. Часть Киева осталась без света, на правом берегу возникли проблемы с водоснабжением. Пожары в разных частях города удалось полностью ликвидировать только днем.