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По всей Украине объявлена тревога: зафиксирован взлет МиГ-31К

Вторник 23 июля 2024 00:04
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По всей Украине объявлена тревога: зафиксирован взлет МиГ-31К Фото: взлет вражеского самолета (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В ночь с 22 на 23 июля по всей территории Украины объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ и Карты воздушных тревог.

Военными в 23:57 был зафиксирован взлет вражеского МиГ-31К. Из-за этого существует ракетная опасность для всей страны.

Обновлено в 00:08

В Воздушных силах ВСУ сообщили о ракете, которая движется через Сумскую область. Ее курс - западный.

Через несколько минут военные призвали жителей Конотопа срочно перейти в укрытие.

Обновлено в 00:13

В ответ на последнее сообщение ПС написали, что запущенная вражеская ракета движется в направлении Прилуцкого района Черниговской области.

Обновлено в 00:20

Военные сообщили об отбое угрозы по МиГ-31. Однако сохраняется активность вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении.

Обновлено в 00:26

"Ракета изменила направление движения! Летит через Шостку курсом на Глухов", - говорится в сообщении.

Где сейчас звучит тревога

По состоянию на 00:23, воздушная тревога продолжается в Киевской, Черниговской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Донецкой областях. Также тревога до сих пор звучит в Луганской области и в Крыму.

По всей Украине объявлена тревога: зафиксирован взлет МиГ-31К

Напомним, что министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский после заселения совета ЕС призвал разрешить ВСУ наносить удары по аэродромам РФ. Вспоминая российский удар по киевской больнице "Охматдет", он отметил, что защита детских больниц не есть эскалацией.

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