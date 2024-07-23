По всей Украине объявлена тревога: зафиксирован взлет МиГ-31К

В ночь с 22 на 23 июля по всей территории Украины объявлена воздушная тревога.

По состоянию на 00:23, воздушная тревога продолжается в Киевской, Черниговской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Донецкой областях. Также тревога до сих пор звучит в Луганской области и в Крыму.

"Ракета изменила направление движения! Летит через Шостку курсом на Глухов", - говорится в сообщении.

Военные сообщили об отбое угрозы по МиГ-31. Однако сохраняется активность вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении.

В ответ на последнее сообщение ПС написали, что запущенная вражеская ракета движется в направлении Прилуцкого района Черниговской области.

Через несколько минут военные призвали жителей Конотопа срочно перейти в укрытие.

В Воздушных силах ВСУ сообщили о ракете, которая движется через Сумскую область. Ее курс - западный.

Военными в 23:57 был зафиксирован взлет вражеского МиГ-31К. Из-за этого существует ракетная опасность для всей страны.

Напомним, что министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский после заселения совета ЕС призвал разрешить ВСУ наносить удары по аэродромам РФ. Вспоминая российский удар по киевской больнице "Охматдет", он отметил, что защита детских больниц не есть эскалацией.

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