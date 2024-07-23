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По всій Україні оголошено тривогу: зафіксовано зліт МіГ-31К

Вівторок 23 липня 2024 00:04
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По всій Україні оголошено тривогу: зафіксовано зліт МіГ-31К Фото: зліт ворожого літака (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Пізно ввечері, 22 липня, по всій Україні оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ і Карти повітряних тривог.

Військовими о 23:57 було зафіксовано зліт ворожого МіГ-31К. Через це існує ракетна небезпека для всієї країни.

Оновлено о 00:08

У Повітряних силах ЗСУ повідомили про ракету, яка рухається через Сумщину. Її курс - західний.

Через декілька хвилин військові закликали мешканців Конотопу терміново перейти в укриття.

Де зараз лунає тривога

Станом на 00:03 повітряна тривога в усіх куточках України.

По всій Україні оголошено тривогу: зафіксовано зліт МіГ-31К

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