По всій Україні оголошено тривогу: зафіксовано зліт МіГ-31К

Військовими о 23:57 було зафіксовано зліт ворожого МіГ-31К. Через це існує ракетна небезпека для всієї країни.

Оновлено о 00:08

У Повітряних силах ЗСУ повідомили про ракету, яка рухається через Сумщину. Її курс - західний.

Через декілька хвилин військові закликали мешканців Конотопу терміново перейти в укриття.

Де зараз лунає тривога

Станом на 00:03 повітряна тривога в усіх куточках України.