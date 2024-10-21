По всей Украине объявлена воздушная тревога: что известно

Обстрелы Украины

В последнее время россияне регулярно прибегает к ночным ударам по территории Украины.

В ночь на 21 октября Украина подверглась масштабной атаке российских войск, которые использовали различные типы ракет и ударные беспилотники "Шахед". Атака началась вечером 20 октября, около 20:00, и продолжалась до утра 21 октября.

По состоянию на 09:30 радиотехнические войска Воздушных Сил Украины зафиксировали и сопровождали 119 воздушных объектов, участвовавших в нападении.

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