По всей Украине объявлена воздушная тревога: что известно

Во всех областях Украины объявили воздушную тревогу. Поскольку стало известно о взлете вражеского истребителя МиГ-31К.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.
По состоянию на 12:17, воздушная тревога объявлена по всей территории Украины.
"Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К из Астрахани", - сообщили Воздушные Силы ВСУ.
В последнее время россияне регулярно прибегает к ночным ударам по территории Украины.
В ночь на 21 октября Украина подверглась масштабной атаке российских войск, которые использовали различные типы ракет и ударные беспилотники "Шахед". Атака началась вечером 20 октября, около 20:00, и продолжалась до утра 21 октября.
По состоянию на 09:30 радиотехнические войска Воздушных Сил Украины зафиксировали и сопровождали 119 воздушных объектов, участвовавших в нападении.
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