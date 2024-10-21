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По всей Украине объявлена воздушная тревога: что известно

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Во всех областях Украины объявили воздушную тревогу. Поскольку стало известно о взлете вражеского истребителя МиГ-31К.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

По состоянию на 12:17, воздушная тревога объявлена по всей территории Украины.

Причина воздушной тревоги

"Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К из Астрахани", - сообщили Воздушные Силы ВСУ. 

Обстрелы Украины

В последнее время россияне регулярно прибегает к ночным ударам по территории Украины.

В ночь на 21 октября Украина подверглась масштабной атаке российских войск, которые использовали различные типы ракет и ударные беспилотники "Шахед". Атака началась вечером 20 октября, около 20:00, и продолжалась до утра 21 октября.

По состоянию на 09:30 радиотехнические войска Воздушных Сил Украины зафиксировали и сопровождали 119 воздушных объектов, участвовавших в нападении.

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