По всій Україні оголошено повітряну тривогу: що відомо

Обстріл України

Останнім часом росіяни регулярно вдаються до нічних ударів територією України.

У ніч на 21 жовтня Україна зазнала масштабної атаки російських військ, які використовували різні типи ракет та ударні безпілотники "Шахед". Атака розпочалася увечері 20 жовтня, близько 20:00, і тривала до ранку 21 жовтня.

Станом на 09:30 радіотехнічні війська Повітряних Сил України зафіксували та супроводжували 119 повітряних об'єктів, які брали участь у нападі.

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