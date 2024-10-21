По всій Україні оголошено повітряну тривогу: що відомо

У всіх областях України оголосили повітряну тривогу. Оскільки стало відомо про зліт ворожого винищувача МіГ-31К.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.
Станом на 12:17 повітряну тривогу оголошено по всій території України.
"Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К з Астрахані", - повідомили Повітряні Сили ЗСУ.
Останнім часом росіяни регулярно вдаються до нічних ударів територією України.
У ніч на 21 жовтня Україна зазнала масштабної атаки російських військ, які використовували різні типи ракет та ударні безпілотники "Шахед". Атака розпочалася увечері 20 жовтня, близько 20:00, і тривала до ранку 21 жовтня.
Станом на 09:30 радіотехнічні війська Повітряних Сил України зафіксували та супроводжували 119 повітряних об'єктів, які брали участь у нападі.
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