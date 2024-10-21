Россияне атаковали Украину 119 дронами и ракетами: сколько сбила ПВО
В ночь на 21 октября Украина подверглась массированной атаке со стороны российских войск. Оккупанты использовали ракеты различных типов и ударные "Шахеды".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Воздушных сил ВСУ.
Начиная с 20:00 20 октября, до утра 21 октября, по состоянию на 09:30 радиотехнические войска Воздушных Сил Украины обнаружили и сопровождали 119 воздушных объектов, задействованных в нападении.
Среди них была одна баллистическая ракета Искандер-М, запущенная с территории оккупированного Крыма, а также управляемые авиационные ракеты Х-35 и Х-31П, выпущенные из воздушного пространства над Черным морем. Основную часть воздушного нападения составляли беспилотники - 116 дронов, запущенных с российских территорий Курска, Орла и Приморско-Ахтарска.
Украинская авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны активно отражали атаки.
На данный момент подтверждено сбитие 59 вражеских беспилотников в разных регионах Украины, в частности в Одесской, Николаевской, Херсонской, Винницкой, Хмельницкой, Житомирской, Киевской, Сумской, Кировоградской, Черкасской, Черниговской и Полтавской областях.
Кроме того, 45 российских беспилотников потеряли связь во время полета. По предварительным данным, до 10 вражеских дронов продолжают находиться в воздушном пространстве Украины. Несмотря на активную работу Сил обороны, часть беспилотников все же попала в гражданскую инфраструктуру, нанеся определенные повреждения.
Обстрел Украины
Российские силы продолжают каждую ночь совершать массированные атаки на Украину с помощью ударных дронов.
Вечером 20 октября агрессор снова запустил "Шахеды" по направлениям северо-востока и юга страны. В Киеве воздушную тревогу объявили в 00:07, после чего в столице прогремела серия взрывов, вызванных работой противовоздушной обороны. В течение ночи взрывы повторялись несколько раз. Воздушную тревогу отменили в 05:13, и она продолжалась более пяти часов.
В тот же вечер российские войска нанесли авиаудар по Харькову, применив управляемые авиабомбы. В результате атаки была повреждена энергетическая инфраструктура, что привело к перебоям с электроснабжением в нескольких районах города.
Оккупанты целенаправленно обстреливали жилые районы, в частности, Основянский и Киевский. Число пострадавших в результате авиаудара по Харькову составляет 13 человек.
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