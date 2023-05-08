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Калинина потеряла статус первой ракетки Украины: кто ее заменил

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Киев, Понедельник 08 мая 2023 10:54
Калинина потеряла статус первой ракетки Украины: кто ее заменил Фото: Марта Костюк стала сильнейшей среди украинок (atxopen.com)
Автор: Антон Федорцив

Благодаря обновлению рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA) сменилась национальная первая ракетка. В течение года этот титул принадлежал Ангелине Калининой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.

Марта Костюк – сильнейшая украинская теннисистка в классификации WTA. 20-летняя киевлянка набрала 1190 рейтинговых очков и идет 40-й в зачете профессионалок.

По сравнению с предыдущим рейтингом, молодая украинка потеряла четыре позиции. Впрочем, ее конкурентка по борьбе за статус первой ракетки Украины ухудшила положение на 13 ступенек. Теперь Калинина идет на 47-м месте.

В первую сотню классификации попали еще две украинки. Опытная Леся Цуренко поднялась на 9 позиций. В данный момент она занимает 68-е место (819 очков). В то же время Екатерина Байндль идет на 81-й позиции (748). Во второй же сотне Даяна Ястремская и Дарья Снигур потеряли места.

Наибольшего прогресса за отчетный период достигла экс-третья ракетка мира Элина Свитолина. Она сделала рывок из-за пределов топ-1000 на более чем полтысячи позиций. Ныне украинка идет на 540-й строчке. Свитолина набрала 77 очков.

В топ-тройке теннисисток планеты перемен не произошло. Лидером рейтинга осталась Ига Свентек. Полька проиграла белоруске Арине Соболенко финал Madrid Open, но держит ту на солидном расстоянии в классификации. Третья же позиция у Джессики Пегулы из США.

Калинина потеряла статус первой ракетки Украины: кто ее заменил

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Теннис Марта Костюк Элина Свитолина Даяна Ястремская
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