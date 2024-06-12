RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Всей команде выпишут повестки". Украинский клуб снялся с соревнований из-за мобилизации

Фото: "Дружба" только что завоевала путевку в Первую лигу (facebook.com/pfcdruzhba)
Автор: Антон Федорцив

"Дружба" из Мировки Киевской области решила отказаться от участия в сезоне 2024/25 Первой лиги из-за невозможности забронировать футболистов в период мобилизации.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Tribuna.com.

Перволиговый коллектив снимется с соревнований из-за неопределенности с будущим футболистов. Директор клуба Игорь Дегтяренко подтвердил паузу с выступлениями в национальном первенстве минимум на сезон.

По словам функционера, главным мотивом к отказу от соревнований стали изменения мобилизационного законодательства. "Дружба" не сможет забронировать футболистов, а Украинская ассоциация футбола якобы самоустранилась от процесса. Клуб попросил Профессиональную футбольную лигу забронировать за ним место хотя бы во Второй лиге.

"Где-то автобус остановят по дороге на тренировку или игру и всей команде выпишут повестки. Что мы будем с этим делать дальше? Только потому, что мы не можем обеспечить людям нормальную работу и в любой момент ключевых игроков могут забрать в армию. Некуда деться, это война", – рассказал Дегтяренко.

Ранее в отечественном футболе разразился скандал из-за исчезновения защитника перволигового "Хуста" Сираша. На местном вокзале к нему подошли работники ТЦК и увезли в бывший военкомат. Потом связь с футболистом вообще исчезла.

К слову, одесский "Черноморец" пополнил список забронированных от мобилизации клубов Премьер-лиги.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Чемпионат УкраиныМобилизация в Украине