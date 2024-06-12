"Всей команде выпишут повестки". Украинский клуб снялся с соревнований из-за мобилизации

Перволиговый коллектив снимется с соревнований из-за неопределенности с будущим футболистов. Директор клуба Игорь Дегтяренко подтвердил паузу с выступлениями в национальном первенстве минимум на сезон.

По словам функционера, главным мотивом к отказу от соревнований стали изменения мобилизационного законодательства. "Дружба" не сможет забронировать футболистов, а Украинская ассоциация футбола якобы самоустранилась от процесса. Клуб попросил Профессиональную футбольную лигу забронировать за ним место хотя бы во Второй лиге.

"Где-то автобус остановят по дороге на тренировку или игру и всей команде выпишут повестки. Что мы будем с этим делать дальше? Только потому, что мы не можем обеспечить людям нормальную работу и в любой момент ключевых игроков могут забрать в армию. Некуда деться, это война", – рассказал Дегтяренко.

Ранее в отечественном футболе разразился скандал из-за исчезновения защитника перволигового "Хуста" Сираша. На местном вокзале к нему подошли работники ТЦК и увезли в бывший военкомат. Потом связь с футболистом вообще исчезла.