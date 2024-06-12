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"Всій команді випишуть повістки". Український клуб знявся зі змагань через мобілізацію

Фото: "Дружба" щойно завоювала путівку до Першої ліги (facebook.com/pfcdruzhba)
Автор: Антон Федорців

"Дружба" з Мирівки Київської області вирішила відмовитися від участі в сезоні 2024/25 Першої ліги через неможливість забронювати футболістів у період мобілізації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tribuna.com.

Першоліговий колектив зніметься зі змагань через невизначеність з майбутнім футболістів. Директор клубу Ігор Дегтяренко підтвердив паузу з виступами в національній першості мінімум на сезон.

За словами функціонера, головним мотивом до відмови від змагань стали зміни мобілізаційного законодавства. "Дружба" не зможе забронювати футболістів, а Українська асоціація футболу нібито самоусунулася від процесу. Клуб попросив Професіональну футбольну лігу забронювати за ним місце бодай в Другій лізі.

"Десь автобус зупинять дорогою на тренування чи гру і всій команді випишуть повістки. Що ми будемо з цим робити далі? Тільки через те, що ми не можемо забезпечити людям нормальну роботу і в будь-який момент ключових гравців можуть забрати в армію. Нікуди дітись, це війна", – розповів Дегтяренко.

Раніше вітчизняний футбол сколихнув скандал через зникнення оборонця першолігового "Хуста" Сираша. На місцевому вокзалі до нього підійшли працівники ТЦК і відвезли в колишній військкомат. Потім зв'язок із футболістом узагалі зник.

До слова, одеський "Чорноморець" поповнив список заброньованих від мобілізації клубів Прем'єр-ліги.

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