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Середняк УПЛ пополнил список забронированных от мобилизации

Одесса, Пятница 17 мая 2024 15:22
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Середняк УПЛ пополнил список забронированных от мобилизации Фото: "Моряки" будут иметь "бронь" от мобилизации (facebook.com/fc.chernomorets)
Автор: Антон Федорцив

Министерство молодежи и спорта Украины признало одесский "Черноморец" критически важным для функционирования национальной экономики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный веб-портал ведомства.

Именитый клуб определен соответствующим критериям и является критически важным для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период. Теперь "моряки" могут забронировать футболистов и персонал.

"Черноморец", опираясь на законодательство, получил право уберечь 50% военнообязанных работников от мобилизации. Более того, в случае необходимости доля забронированных может превысить половину. Минмолодежьспорта также направило копии приказа в Минэкономики и Генштаб Вооруженных сил Украины.

"Моряки" стали очередным клубом со статусом критически важного. Ранее им признали донецкий "Шахтер", киевское "Динамо", криворожский "Кривбасс", "Днепр-1", луганскую "Зарю", киевскую "Оболонь" и львовские "Карпаты". Забронировать работников получили возможность украинская Премьер-лига и Украинская ассоциация футбола.

Ранее в отечественном футболе разразился скандал из-за исчезновения защитника перволигового "Хуста" Сираша. На местном вокзале к нему подошли работники ТЦК и увезли в бывший военкомат. Потом связь с футболистом вообще исчезла.

К слову, ранее "Шахтер" стал чемпионом Украины после победы над "Динамо".

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Чемпионат Украины УПЛ Министерство молодежи и спорта Черноморец Мобилизация в Украине
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