"Всем, кто хочет жить дольше". Эксперт рассказал, какую воду лучше всего пить каждый день

Какая вода самая полезная

Около 80% питьевой воды в Украине сейчас поставляют из поверхностных источников – рек и озер, которые уязвимы к загрязнению и экологическому истощению. Только пятая часть поступает из более безопасных подземных источников, говорит РБК-Украина предприниматель и вице-президент Украинской водной Ассоциации Артем Шира.

По его словам, артезианская вода из бюветов обычно чище. Водоканалы заверяют в приемлемом качестве водопроводной воды, однако лучше проявить осторожность. Ведь то, что мы потребляем ежедневно, непосредственно влияет на наше здоровье, и вода также.

Он говорит, что наиболее оптимально пить водопроводную, дополнительно доочищенную воду.

"Желательно пить очищенную с помощью специальных фильтров. И тогда вы можете не переживать, потому что базово водопроводная вода уже как-то очищена, в ней более-менее что-то проверено. А если вы ее доочистите, то можете спокойно и с удовольствием пить. Доочищать питьевую воду стоит всем, кто хочет жить немного дольше", – советует Артем Шира.

Альтернативный вариант – покупать доочищенную воду в пунктах разлива, которые расположены возле жилых домов.

"Есть прибор – портативный измеритель солености воды. Если он показывает низкую соленость, можно предположить, что другие загрязнения тоже минимальные. Такая вода в несколько раз чище и пригодна для потребления. Конечно, идеально пить воду из альпийских источников, но из реального выбора здесь и сейчас лучше всего – очищенная водопроводная или вода из пунктов разлива", – объясняет Шира.