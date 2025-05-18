"Всім, хто хоче жити довше". Експерт розповів, яку воду найкраще пити щодня

Яка вода найкорисніша

Близько 80% питної води в Україні зараз постачають із поверхневих джерел – річок і озер, які вразливі до забруднення та екологічного виснаження. Лише п’ята частина надходить із більш безпечних підземних джерел, каже РБК-Україна підприємець і віце-президент Української водної Асоціації Артем Шира.

За його словами, артезіанська вода з бюветів зазвичай чистіша. Водоканали запевняють у прийнятній якості водопровідної води, однак краще проявити обережність. Адже те, що ми споживаємо щодня, безпосередньо впливає на наше здоров’я, і вода також.

Він каже, що найбільш оптимально пити водопровідну, додатково доочищену воду.

"Бажано пити очищену за допомогою спеціальних фільтрів. І тоді ви можете не переживати, бо базово водопровідна вода вже якось очищена, в ній більш-менш щось перевірено. А якщо ви її доочистите, то можете спокійно і з задоволенням пити. Доочищувати питну воду варто всім, хто хоче жити трохи довше", – радить Артем Шира.

Альтернативний варіант – купувати доочищену воду в пунктах розливу, які розташовані біля житлових будинків.

"Є прилад – портативний вимірювач солоності води. Якщо він показує низьку солоність, можна припустити, що інші забруднення теж мінімальні. Така вода в кілька разів чистіша й придатна для споживання. Звісно, ідеально пити воду з альпійських джерел, але з реального вибору тут і зараз найкраще – очищена водопровідна або вода з пунктів розливу", – пояснює Шира.